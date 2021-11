Colpo di fulmine in pizzeria: "Aiutatemi a trovare quell'uomo con i capelli bianchi"

Da quella sera dell'11 novembre Laura non riesce più a togliersi dalla testa quel misterioso uomo sulla cinquantina incrociato in una pizzeria di Monza.

Allora si è affidata ai social, e ha postato un appello su un gruppo Facebook della città: "Aiutatemi a ritrovare quel bell'uomo di circa 48/50 anni, capello bianco, occhiali con montatura nera, camicia nera e vestito casual", ha scritto la donna.

Laura, 39 anni, originaria del Veneto ma trapianta per lavoro a Monza da oltre un anno, spera di risalire a quell'uomo misterioso e affascinante che la sera dell'11 novembre cenava in compagnia ("una tavolata di uomini con solo una donna", precisa sul post) nella pizzeria EN3 di via Volturno. Laura era con alcuni amici, l'uomo misterioso sempre in compagnia ma in un altro tavolo. "Non ho avuto il coraggio di fare il primo passo", racconta a MonzaToday.

Ma intanto quel volto e quei modi ammirati durante la cena non sono finiti nel dimenticatoio, e Laura ha deciso di affidarsi a Facebook per provare a rintracciarlo. "Non è stato facile scrivere quel post sui social - spiega -. Ma quell'uomo mi ha colpito molto. Da quella sera non riesco più a togliermelo dalla testa, e mi piacerebbe molto poterlo incontrare e conoscere".

Certo, per far scattare l'amore non basterà solo l'aspetto fisico e il fascino che hanno già conquistato la donna. "Cerco un uomo che abbia interessi e passioni, che ami leggere e informarsi", precisa.

Nel frattempo Laura, che lavora come impiegata a Monza, prova ad allargare il suo giro di amicizie. "Non è facile, e il periodo del lockdonw non ha aiutato".

Chissà se Babbo Natale riuscirà ad esaudire (magari prima del 25 dicembre) il suo desiderio.