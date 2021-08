Besana, elicottero e ricerche (poi interrotte) tra i campi: la mobilitazione dei soccorsi

Elicottero, vigili del fuoco, carabinieri e soccorsi del 118 si sono mobilitati mercoledì sera per una ricerca attivata a Besana Brianza in seguito alla segnalazione di un presunto deltaplano caduto nell'area verde nella zona di via Cremonina. In seguito alla segnalazione pervenuta sono scattate le verifiche e le ricerche attivate poco prima delle 21.

In serata sono intervenuti i pompieri, i militari dell'Arma insieme ai mezzi di emergenza del 118 con l'ausilio di un elicottero in sorvolo per verificare la presenza di eventuali persone da soccorrere. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine insieme all'elicottero del 118 hanno raggiunto l'area di Cascina Cremonina e il velivolo mercoledì sera ha effettuato diversi giri di sorvolo sopra la zona, attirando anche l'attenzione di cittadini e residenti.

Al momento non sembrano però esserci riscontri al di là della segnalazione. Intorno alle 23 le operazioni di ricerca sono terminate e l'intervento si è concluso senza esito e con tutta probabilità si è trattato di un falso allarme. Nessuno risulta essere stato soccorso.