Ricerche con il drone di notte per il cervo nel parco di Monza

Anche i droni in volo sul Parco di Monza per cercare il cervo. Nella serata di martedì 9 novembre alcune squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza, in collaborazione con il personale del nucleo S.a.p.r. Vvf Regionale (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), sono state impegnate all'interno del polmone verde brianzolo insieme alle squadre di ricerca nel tentativo di localizzare il cervo che ormai da una settimana vaga all'interno del parco.

Sono stati effettuati diversi sorvoli utilizzando dei droni dotati di telecamere a infrarossi per tentare di localizzare l'animale selvatico che nei giorni scorsi é stato avvistato anche da una telecamera all'interno della Cascina Mulini Asciutti.

L'ultimo avvistamento ormai risale al weekend, quando nella nottata di sabato il cervo che da una settimana ormai vaga nel Parco di Monza, era stato immortalato dall'occhio elettronico. Pochi istanti in cui l'animale si mostra in tutta la sua maestosità. Poi più nulla. Nessun avvistamento, nessuna segnalazione.

VIDEO | Il cervo rirpeso di notte nel Parco

E ora per riuscire a individuare l'animale all'interno dell'area verde monzese arriveranno una decina di video-trappole, delle telecamere in grado di attivarsi al momento dell'eventuale passaggio dell'animale. Nella giornata di lunedì 8 novembre si è anche tenuta una riunione tecnica a cui hanno preso parte gli addetti del Consorzio Parco di Monza, Regione Lombardia e il Dipartimento Veterinario dell'ATS Monza e Brianza insieme alla Polizia Provinciale di Monza e Brianza per definire un protocollo operativo e sanitario da seguire per un'eventuale cattura in totale sicurezza dell'animale.

L'appello del Consorzio

Il Consorzio rivolge un appello a tutti coloro che dovessero avvistare, indicando i contatti a cui segnalare la presenza via mail (areatecnica@reggiadimonza.it) o attraverso canali social (Facebook e Instagram) del cervo.

"Il Consorzio invita tutti i fruitori del Parco a non avvicinarlo e di tenere gli animali rigorosamente a guinzaglio per non spaventare il cervo".