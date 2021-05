Una famiglia per Rio, il cane che si sta lasciando morire dietro le sbarre

Dalla Brianza un appello per trovare una famiglia a Rio, un cane abbandonato in Puglia e ora trasferito a Limbiate che ha rischiato di morire avvelenato

Dalla Puglia alla Brianza in cerca di una seconda chance: Rio, dopo che la sorella ha trovato una famiglia, ha smesso di mangiare e non vuole più uscire dal box, e si sta lasciando morire dietro le sbarre del canile.

L’appello arriva dalle volontarie del rifugio pensione “La Fenice” di Limbiate che sperano di riuscire a trovare una famiglia a Rio, 4 anni, uno splendido esemplare di tricolore taglia grande, ma dal temperamento docile e buono. “Una famiglia inizialmente l’aveva – spiega Flavia, la volontaria che attraverso MonzaToday lancia l’appello -. Poi è stato abbandonato in mezzo alla strada insieme alla sorella, come se fossero sacchetti dell’immondizia”. Pur diventati, loro malgrado, due cani randagi Rio ha sempre cercato l’affetto di quegli uomini che, invece, abbandonandolo lo avevano tradito.

“La cattiveria dell’uomo non si è fermata – prosegue -. Non solo sono stati allontanati, ma qualcuno ha cercato persino di ucciderli con le polpette avvelenate. Miracolosamente Rio e la sorella si sono salvati”. Questa volta per la mano buona dell’uomo: dalla Puglia le volontarie dell’Associazione mi Fido di Te Rodi Garganico e Vico del Gargano sono riuscite a trasferirle in Brianza, contando sempre sulla generosità delle cosiddette “mamme a distanza”.

La sorella di Rio ha trovato subito una famiglia, ma Rio non è stato altrettanto fortunato e adesso, sentendosi nuovamente abbandonato, si sta spegnendo. ”Lui è rimasto solo, da quando la sorellina è andata via si sente nuovamente abbandonato, sempre più triste, rifiuta anche il cibo e le uscite – conclude la volontaria -. Rio si merita una seconda chance: una famiglia che davvero gli voglia bene e gli apra le porte della casa e del cuore. È grande di stazza, ma il suo cuore è ferito e mi auguro che qualcuno possa fargli ritornare la gioia di vivere, circondato dall’affetto delle sua nuova famiglia”.

Per conoscere Rio è possibile fissare un appuntamento al rifugio La Fenice di Limbiate telefonando ad Alice al numero 339/7326094.