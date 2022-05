Mamma e figlia uccise a martellate, killer ricoverato a Monza

Era atteso a Busto Arsizio per l'interrogatorio di garanzia ma Alessandro Maja, 57 anni, si trova in ospedale a Monza, ricoverato nel reparto di psichiatria.

L'interior designer con studio a Milano mercoledì, nell'abitazione di famiglia a Samarate, ha ucciso a martellate la moglie - Stefania Pivetta - e la figlia di 16 anni Giulia. A essere colpito è stato anche il figlio 23enne che al momento è ricoverato in ospedale e le sue condizioni sarebbero stabili.

A rendere noto il ricovero del 57enne accusato dell'omicidio della moglie delle due donne e del tentato omicidio del figlio Nicolò, sono stati i suoi avvocati difensori, Enrico Milani e Sabrina Lamera. "Le sue condizioni sarebbero incompatibili con il carcere" hanno spiegato all'Ansa. L'interrogatorio di garanzia verrà rinviato a quando Maja sarà in grado di parlare. L'uomo era già stato ricoverato in ospedale a Busto Arsizio, dove era piantonato dai carabinieri, per alcune ferite che si sarebbe procurato da solo.