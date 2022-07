Cambia la cucina e l'abbandona in strada: 'pizzicato' grazie ai cittadini

Cittadini si trasformano in Sherlock Holmes e aiutano gli agenti della polizia locale e rintracciare l'uomo che dopo aver cambiato la cucina a casa di un cliente ha 'smaltito' i vecchi arredi in mezzo alla strada.

Ennesimo episodio di abbandono dei rifiuti in Brianza. Il fatto è avvenuto a Brugherio. Come riferisce la polizia locale della cittadina brianzola, gli agenti nei giorni scorsi hanno trovato in via San Maurizio abbandonati in strada gli arredi un'intera cucina, con tanto di cappa e di altri accessori. Grazie al prezioso aiuto dei cittadini, alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale incrociate con quelle private di alcuni residenti, gli agenti sono riusciti a risalire all'autore del gesto.

Dopo tutte le verifiche del caso la polizia locale di Brugherio è risalita all'autore: si tratta di un 36enne residente a Cologno Monzese, titolare di un'impresa, che aveva scaricato gli arredi usando un autocarro. L'uomo è stato chiamato in comando e alla fine ha ammesso le sue responsabilità: dopo aver eseguito alcuni lavori a casa di un cliente, invece di smaltire correttamente i rifiuti in discarica, li ha abbandonati in strada.

L'uomo è stato denunciato a piede libero per i reati di cui agli articoli 192 e 256 del D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale (con prevista pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, trattandosi di rifiuti non pericolosi). Nel frattempo il 36enne ha recuperato e smaltito a sue spese quanto aveva abbandonato ripulendo quell'angolo della città.