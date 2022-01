Non sa dove scaricare le macerie del cantiere: le butta alla Cascinazza

Lavori in casa: le macerie invece di finire in discarica, vengono gettate nei prati della Cascinazza. Ennesima denuncia dell'associaizone Monza Plastic Free. A essere scelta come discarica abusiva è l'area monzese della Cascinazza. Una zona poco controllata e illuminata che da anni viene utilizzata come pattumiera a cielo aperto.

Questa volta gli incivili sono, molto probabilmente, cittadini che hanno realizzato interventi edili in casa e poi hanno smaltito le macerie direttamente nei prati monzesi. Senza invece rivolgersi alla piattaforma ecologica di viale delle Industrie. A individuare e denunciare la situazione alcuni volontarid dell'associazione Monza Plastic Free, sodalizio che da tempo promuove in città iniziative di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente con pulizie mensili di alcune aree della città spiegando a grandi e piccini l'importanza di non gettare i rifiuti in strada e per i campi.

Negli ultimi due anni i volontari di Monza Plastic Free hanno ripulito già una decina di volte l'area della Cascinazza. Ogni volta montagne di degrado tra rifiuti ingombranti e sacchi dell'umido e del sacco. A maggio avevano trovato anche una copia della Coppa del Mondo di calcio.

L'associazione invita i cittadini a non girarsi dall'altra parte e continuare a segnalare agli uffici competenti eventuali situazioni di degrado e di abbandono.