Rubano la telecamera di videosorveglianza: gli incivili trasformano la via in una discarica

Che in quella zona di Monza gli incivili fossero abituati ad abbandonare i rifiuti era ormai risaputo. Tanto che l'amministrazione comunale, per disincentivare questa pessima abitudine, aveva installato una telecamera di videosorveglianza alimentata con i pannelli solari. Ma i vandali non si sono arresi e nei giorni scorsi hanno rubato il sistema di videosorveglianza arrampicandosi senza problemi fino alla cima del lampione. E, naturalmente, il degrado è ritornato.

La denuncia è arrivata alla redazione di MonzaToday da un residente del quartiere Cantalupo-Cederna. La videocamera rubata, e l'adiacente area trasformata in discarica a cielo aperto, è proprio nel cuore del rione in via Cantalupo angolo via Pellegrini. La foto che il monzese ci ha inviato parla da sola: sacchi dell'immondizia domestica, uno stendino dei panni rotto, scarpe, una valigia, un secchio di plastica con residui di un cantiere edile. Il tutto candidamente abbandonato lungo il marciapiede davanti alle palazzine.

I residenti non ne possono più. Uno spettacolo tutt'altro che lusinghiero quello che puntualmente trovano sotto casa. Una passeggiata per le vie del rione con bambini e il cane che si trasforma in una passeggiata in mezzo ai rifiuti. "Sono davvero molto amareggiato - commenta il lettore -. Il furto della telecamera posizionata proprio per disincentivare l'abbandono dei rifiuti è il simbolo che oggi ci sono persone che preferiscono vivere in mezzo alla spazzatura, invece che nel decoro di un quartiere che noi residenti cerchiamo di mantenere bello e sicuro".