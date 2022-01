Stop alle discariche abusive: la soluzione del Comune

Stop al degrado e all'inciviltà: nell'area vicino alla discarica di Monza sarà impossibile abbandonare rifiuti. Nella seconda metà di questo mese verranno installati alcuni new jersey e posizionato un cancello.

Questa la risposta che l'assessore Martina Sassoli ha presentato durante il consiglio comunale di ieri sera, lunedì 17 gennaio, alla consigliera Francesca Pontani (Italia Viva). Una vicenda denunciata a novembre da MonzaToday: una carrellate di immagini inviate da un nostro lettore che "fotografavano" il degrado e l'abbandono. Ormai da tempo quella zona, adiacente alla discarica e di proprietà del Comune di Monza, era diventata pattumiera a cielo aperto. Con l'abbandono di rifiuti, anche ingombranti.

Il problema era stato portato in aula dalla consigliera Pontani. Ieri la risposta: "L'area di proprietà del Comune di Monza verrà ripulita - si legge nel documento -. Verranno posizionate barriere new jersey recuperate da un cantiere ormai concluso, e verrà installato un cancello che limita gli ingressi non autorizzati". Sarà solo questione di tempo. Il Comune infatti deve fare i conti con il personale decimato dall'emergenza sanitaria e in parte occupato in altri cantieri.

Purtroppo l'abbandono dei rifiuti è un problema molto diffuso in città. Cestini utilizzati come pattumiera domestica, ma anche rifiuti ingombranti e non, scaricati nei campi e nelle zone poco illuminate. L'associazione Monza Plastic Free dall'anno scorso organizza ogni mese degli eventi di sensibilizzazione: raccolte in diversi quartieri della città. Tra le aree dimenticate la Cascinazza: i volontari nell'occasione avevano raccolto una tonnellata di rifiuti.