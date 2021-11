Discarica a cielo aperto a due passi dalla piattaforma ecologica

Una discarica a cielo aperto a pochi metri dall'isola ecologica. Quello che si trova a pochi passi dalla discarica di viale delle Industrie a Monza è uno spettacolo imbarazzante.

Biciclette abbandonate, giocattoli, armadi, montagne di plastica, di vetro e di immondizia ammucchiata a cielo aperto. Ma non solo. Anche scarpe, tende, vestiti, sedili di automobili, bidoni di plastica e tanti sacchi neri. La segnalazione da un lettore che, molto sensibile alla tutela dell'ambiente, ha immortalato il degrado che si trova proprio a pochi passi dalla piattaforma ecologica e lo ha inviato alla redazione di MonzaToday.

"Non capisco perchè alcune persone continuino ad abbandonare i rifiuti - commenta -. Hanno fatto fatica a caricarli in auto o su un furgone, bastava allungarsi di un centinaio di metri e scaricarli gratuitamente in discarica, invece che lasciarli in mezzo ai campi".

Una situazione, quella dell'abbandono dei rifiuti, che purtroppo da anni riguarda diverse aree del capoluogo brianzolo. Domenica i volontari di Monza Plastic Free e di Legambiente hanno organizzato una raccolta tra la Cascinazza e il quartiere di San Donato mettendo insieme un bottino di una tonnellata di rifiuti.

Discariche abusive sono state denunciate anche nell'ultimo fine settimana da alcuni componenti del Controllo di Vicinato che hanno segnalato la presenza di sacchi di rifiuti lasciati nelle strade limitrofe a via Buonarroti.