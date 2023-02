La ditta che veniva a Monza a buttare in strada i suoi rifiuti

Una zona periferica della città, al confine con Cinisello Balsamo, diventata una discarica abusiva a cielo aperto. E qui una impresa edile di Lodi aveva deciso di scaricare e smaltire le sue macerie e materiali di scarto. Ma a incastrare il titolare dell'attività è stato l'occhio elettronico della telecamera e le indagini della polizia locale.

Grazie alle fototrappole infatti sono stati individuati gli gli autori dell'abbandono di rifiuti nella periferia della città, al confine con Cinisello. Gli agenti del nucleo ambientale della polizia locale di Monza attraverso le etichette sugli imballaggi abbandonati e a altra documentazione rinvenuta tra le macerie sono risaliti a una impresa, denunciando all'autorità giudiziaria il titolare di un'impresa edile di Lodi, per trasporto non autorizzato e successivo abbandono di rifiuti della propria attività, con materiale di risulta e imballaggi lasciati in strada.

Nei guai è finito anche un uomo che ha scaricato dalla sua auto due grossi sacchi di spazzatura ed è stato ripreso dalle telecamere. Il conducente, dopo aver accostato il veicolo a bordo strada, ha abbandonato due sacchi voluminosi di rifiuti urbani.