Bidoni 'dimenticati' in strada: i cittadini ci abbandonano anche i rifiuti

I vecchi bidoni per la raccolta differenziata lasciati in strada in attesa che l'azienda li ritiri. E intanto c'è chi, pensando che quello fosse un nuovo 'angolo' dedicato alla spazzatura, ha iniziato anche ad abbandonarci i rifiuti.

Succede a Monza, in via Eraclito nel quartiere Libertà. La segnalazione è arrivata alla redazione di MonzaToday da un residente. "I maleducati ci sono sempre stati - spiega il monzese -. Ma adesso utilizzare anche una strada come discarica non è ammissibile. Probabilmente il maleducato vedendo che c'erano sul marciapiede i bidoni per la raccolta differenziata in attesa di essere ritirati dall’Impresa Sangalli ha pensato bene di abbandonarci anche la sua immondizia. È da alcune settimane che i bidoni dovrebbero essere ritirati. Qualcuno, forse, vedendo che da tempo sono in strada, ha pensato che lì potesse anche lasciare i suoi rifiuti".

La preoccupazione è che anche quell'angolo del marciapiede, così come poco più avanti l'area verde, possano trasformarsi in punto di abbandono dei rifiuti. "Degrado richiama degrado - aggiunge il residente -. Come spesso accade già vicino al cestino dei rifiuti davanti all'area verde che collega la via Eraclito con la via Negrelli. Il cestino è pieno e le persone abbandonano i sacchi dei loro rifiuti domestici direttamente davanti".

Rifiuti abbandonati in via Eraclito