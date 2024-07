Vicino a dove arriverà la metropolitana c'è una discarica abusiva: montagna di rifiuti in strada

Lastre, sacchi di immondizia, pezzi di arredo e mobili rotti, materassi e anche un'asse da stiro. Una montagna di rifiuti che copre la visuale di chi durante il tragitto verso casa e lavoro, si trova a passare di lì. Una cartolina di degrado che arriva da Bettola, dalla zona al confine tra Monza e Cinisello Balsamo.

La segnalazione, inviata da una lettrice, risale alla mattinata di giovedì 4 luglio. Alle 8 di mattina quella distesa di immondizia, scarti e rifiuti di vario genere era sul ciglio della strada tra via Edison e via Menotti. Due strade a ridosso della tangenziale Nord e di San Fruttuoso che, tecnicamente, ricadono nel comune di Cinisello Balsamo ma sono a ridosso di Monza, percorse da tanti monzesi e brianzoli in quell'area dove in futuro è previsto anche l'arrivo della metropolitana.

L'abbandono abusivo di rifiuti rappresenta un problema anche nel capoluogo brianzolo dove sistematicamente l'amministrazione comunale, in collaborazione con l'azienda che gestisce il servizio, organizza operazioni di pulizia straordinarie come in via dell'Offelera dove ciclicamente sul ciglio della strada si accumulano rifiuti e sacchi con immondizia di ogni tipo, trasformando la strada in una discarica abusiva.