La via di Monza dove continua a crescere... l'immondizia

Una settimana fa la prima denuncia, con tanto di foto. A Monza nel parchetto dedicato ai bersaglieri erano comparsi materassi, doghe e rifiuti. Idem lungo la strada, in quella via Manara nel cuore del quartiere di San Biago. A distanza di pochi giorni i rifiuti, invece di sparire, sono aumentati. A denunciarlo, ancora una volta, Riccardo Carossia.

Il monzese è ritornato nel giardino pubblico e in via Manara dopo una settimana dalla segnalazione della prima 'discarica' abusiva, e si è trovato di fronte a una scena surreale. "I rifiuti invece di diminuire sono aumentati - ha spiegato Carossia a MonzaToday -. Gli emulatori si moltiplicano come i funghi autunnali, analogamente aumentano i cumuli di rifiuti solidi urbani, che vengono depositati da ignoti bravi cittadini. Ci sono mobili, suppellettili, attrezzi di vario genere e scarti di ristrutturazioni edilizie, forse potenzialmente pericolosi".

Rifiuti che di giorno 'scompaiono' e la sera 'ricompaiono'. "Durante le ore diurne i rifiuti sono meno visibili - aggiunge -. Perché vengono parzialmente coperti dalle auto in sosta, ma al mattino presto ed alla sera tornano ad abbellire l'arredo urbano". Carossia, con un velo di ironia, cerca di individuare anche il lato positivo della vicenda. "La buona notizia è che il materasso abbandonato sulla panchina all'interno del parco dei bersaglieri, ora giace all'esterno nelle vicinanze, insieme ad un cumulo di altri rifiuti. Monza è sempre più bella, pulita e civile", conclude.