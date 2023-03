"La passegiata del lunedì mattina al Parco tra prati e rifiuti"

Aveva deciso di iniziare la settimana con una sana passeggiata al Parco. Ma oltre a prati, alberi, fiori e animali Elisa Favaro è incappata anche nei cestini dell'immondizia strabordanti di rifiuti. Così che la monzese - candidata alle elezioni del 2022 con Forza Italia - ha preso il cellulare e invece di immortalare gli angoli più suggestivi del grande polmone verde, ha immortalato quelli del degrado.

"Alle 10 del mattino - scrive Elisa Favaro sui social - andiamo preparati così verso la bella stagione da passare nel nostro meraviglioso Parco che (ovviamente) nel weekend va a riempirsi di visitatori. E non diamo colpa ai soliti “cittadini incivili” perché tutta la sporcizia è stata riposta esclusivamente nei cesti o attorno ad essi (visto che erano totalmente pieni) comune di Monza non vi sembra sia il caso di organizzarsi meglio?!". Soprattutto in previsione dei grandi eventi in programma per i prossimi mesi. In primis lo Street Food al Parco nel lungo ponte dal 25 aprile all'1 maggio che richiamerà certamente migliaia di persone.

Un problema simile si era verificato proprio l'anno scorso, in concomitanza con i primi weekend di primavera quando il Parco si era riempito e l'indomani mattina i frequentarori avevano trovato molti cestini ancora pieni, con immondizia abbandonata anche sui prati. Una raccolta straordinaria quella del fine settimana tra Pasqua e Pasquetta 2022 con 13 quintali di rifiuti extra raccolti in 48 ore. In previsione dei grandi afflussi durante il Gran Premio di settembre l'amministrazione comunale aveva invitato i tifosi a non gettare i rifiuti per terra, soprattutto nel Parco.