Parcheggia l'auto in strada il giovedì prima del Gp e parte: al ritorno la sorpresa

La legge non ammette ignoranza. Ma quando il cittadino non la conosce, perché la comunicazione arriva quando lui non c'è, alla rabbia per la sanzione c'è anche l'indignazione per la comunicazioni tardiva.

Così come è capitato a una lettrice di MonzaToday che ha dovuto sborsare 110 euro. "Giovedì 8 settembre sono partita in treno - spiega -. Ho parcheggiato l'auto in zona stazione, sulle strisce bianche accertandomi che non ci fossero divieti". La donna è partita tranquilla, lontano fino a domenica sera da quella città che di lì a poche ore sarebbe stata presa d’assalto da migliaia di tifosi. Ma rientrata domenica sera ha trovato l'amara sorpresa: la sua auto non c'era più.

"Ho subito chiamato la polizia locale - spiega -. Mi hanno avvisato che l'auto l'avevano rimossa. I cartelli con l'avviso della rimozione forzata, a partire dal giorno 10 settembre, sono stati messi 24 ore prima". La legge non accetta ignoranza: ma il problema è per chi quando il provvedimento viene comunicato non ha modo di saperlo. La donna non si è neppure preoccupata di eventuali divieti per pulizia delle strade visto che fino alla fine dell'anno è stata prorogata la sospensione. Né tantomeno di altre restrizioni non essendo la strada centrale, oppure in prossimità del Parco.

"Non ritengo corretto questo comportamento che a me è costato caro - conclude -. Visto comunque che si sapeva con largo anticipo dell'evento sarebbe bastato mettere i cartelli non 24 ore prima dei divieti ma con una settimana di anticipo. Quando sono andata al deposito a ritirare la mia vettura non ero la sola: almeno altri venti proprietari si erano trovati l'auto rimossa".