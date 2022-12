Lotta contro chi abbandona le auto in strada: rimossi 3 veicoli

A Brugherio è guerra contro chi abbandona le auto in strada. Prosegue l'attività di decoro urbano abbracciata dal comando della polizia locale della cittadina brianzola. Nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre sono stati rimossi tre mezzi abbandonati da tempo in strada. Si tratta di due auto (una Peugeot abbandonata in via Nenni-Neruda, e una Bmw lasciata in via largo Donatori del sangue) e una moto che da molto tempo era stata parcheggiata in via Sant'Anna.

Dal comando della polizia locale spiegano che prima di arrivare alla rimozione dei mezzi erano stati effettuati gli accertamenti, esposto cartelli sui veicoli e inviata una raccomandata ai proprietari. Poi dopo i 60 anni giorni previsti dalla legge dal ricevimento della notifica si è passati direttamente alla rimozione dei mezzi.

Adesso per i proprietari verranno emesse ordinanze di ingiunzione per le relative spese di rimozione, demolizione e radiazione dei veicoli e dovranno pagare una sanzione di oltre 1.600 euro (per l'esattezza 1.666,67 euro).