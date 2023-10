Prende a sassate alla testa un uomo e rapina una donna con la figlia di 5 anni: espulso

Sassate alla testa contro un passante, la rapina a una mamma che passeggiava per strada mano nella mano con la figlia di cinque anni e poi danneggiamenti e incendi in carcere, dopo che era stato arrestato e condannato a scontare una pena. Ora un uomo di 27 anni, di origine libica, è stato espulso, con l'accompagnamento alla frontiera perchè irregolare sul territorio nazionale, su disposizione del questore Marco Odorisio.

I guai con la giustizia del 27enne iniziano nel 2020, quando appena giunto in Italia nel 2020, veniva denunciato per lesioni aggravate: durante un controllo di polizia presso la Stazione Centrale di Milano, era stata segnalata una persona in stato di alterazione: i poliziotti lo hanno trovato con una ferita alla mano. Dopo essere stato sottoposto alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto, il ragazzo si era allontanato e all’improvvisoaveva raccolto un sasso con il quale aveva colpito un passante alla testa. Nel mese di aprile del 2020 era stato arrestato per rapina aggravata per aver rubato il telefono cellulare a una donna mentre passeggiava con la figlia di soli 5 anni, strappandoglielo di mano. La donna era riuscita a fermare una volante della polizia e a chiedere aiuto, permettendo l'arresto del 27enne.

Sottoposto a custodia cautelare in carcere, veniva condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione che scontava inizialmente presso la Casa Circondariale di Pavia. Qui, ad agosto di quest’anno, insieme ad altri detenuti, si era reso responsabile dei reati di danneggiamento, danneggiamento seguito da incendio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. A seguito di questi reati, veniva trasferito presso la Casa Circondariale di Monza. L’Ufficio di Sorveglianza di Pavia, nel mese di settembre 2022, disponeva l’espulsione dal territorio dello stato del cittadino libico come sanzione alternativa al carcere, per cui l’Ufficio Immigrazione della Questura ne organizzava il rimpatrio, d’intesa con il Consolato Generale della Libia a Milano, che assegnava un funzionario diplomatico consolare incaricato di accompagnare il connazionale in patria. E così mercoledì il 27enne, insieme a un funzionario libico e due dipendenti della questura di Monza e della Brianza abilitati al servizio di scorte internazionali, in assenza di un volo diretto per Tripoli, è stato accompagnato fino a Istanbul da dove proseguirà per il rimpatrio in Libia.