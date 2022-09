Verrà rimpatriato l'uomo che dichiarava di lavorare per una ditta (inesistente)

Era arrivato in Italia quattordici anni fa. Nei giorni scorsi il questore di Monza, Marco Odorisio, ne ha disposto il trattenimento con collocamento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Milano.

Al centro della vicenda un uomo di 40 anni, di origine tunisina, che nel 2008 era giunto in Italia dove aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Nel 2009 l'uomo era stato accusato di lesioni aggravate ai danni di un connazionale. Nel 2012, al momento del secondo rinnovo del permesso di soggiorno, gli inquirenti però avevano scoperto che la ditta dove dichiarava di lavorare in realtà non esisteva. Dalle indagini era emerso infatti che dietro pagamenti in denaro, era stato fornito al tunisino e ad altri stranieri documentazione, simulante un rapporto di lavoro al fine di trarre in inganno i funzionari addetti al rilascio del permesso di soggiorno.

L'uomo nel 2014 era stato arrestato in flagranza di reato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di oggetti atti a offendere. Nel 2019 veniva denunciato in stato di libertà per una rapina impropria commessa in un supermercato, e nel 2022 veniva arrestato per scontare una pena di due mesi di reclusione inflittagli per il reato di tentato furto in concorso con altri. Il 20 settembre, dopo aver finito di scontare la sua pena, al momento della scarcerazione è stato accompagnato dal personale della questura di Monza al Cpr di Milano.