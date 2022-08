"Grazie carabinieri, siete gli unici che vi siete fermati e mi avete aiutata"

Un grazie ufficiale sui social. Un grazie a quei due militari del 112 che vedendo la donna in difficoltà a bordo strada si sono fermati e le hanno prestato soccorso. A raccontare la vicenda è la stessa protagonista che sul gruppo Facebook "Sei di Desio se..." ha voluto ringraziare pubblicamente i due carabinieri della sezione Radiomobile di Desio che le hanno cambiato la gomma dell'auto che, poco prima, era scoppiata.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di sabato 13 agosto. Improvvisamente lo scoppio dello pneumatico e la donna si è trovata in seria difficoltà. Nel frattempo nessun automobilista di passaggio si è fermato a prestarle soccorso. Fino a quando è passata per caso una pattuglia della sezione Radiomobile di Desio. I militari si sono accostati e hanno immediatamente aiutato la donna.

Che, a sua volta, ha voluto ringraziarli anche sui social. "Volevo ringraziare pubblicamente i due carabinieri della Radiomobile di Desio che poco fa mi hanno vista in difficoltà al bordo strada - scrive la donna sul gruppo Facebook 'Sei di Desio se..." -. Si sono subito fermati a prestarmi aiuto. Mi è scoppiata la gomma della macchina, loro si sono messi subito al lavoro e prontamente me l'hanno cambiata. Sono passate tante auto ma nessuno si è fermato. So che non è difficile cambiare una gomma ma per problemi di salute non posso fare sforzi se non fosse stato per loro sarei ancora lì. Grazie". Un gesto premiato anche dai social: tantissime le dimostrazioni di affetto e di gratitudine verso l'Arma dei carabinieri pubblicate sul gruppo Facebook brianzolo.