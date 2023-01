"Grazie ai carabinieri che hanno arrestato i rapinatori che avevano preso di mira i nostri negozi"

“Voglio ringraziare i carabinieri per l’operazione che, in pochi giorni, ha permesso di identificare ed arrestare i due malviventi che avevano preso di mira i nostri punti vendita della provincia di Monza e Brianza. Al tenente Maurizio Guadalupi e alle squadre dei comandi di Desio e Garbagnate la mia personale gratitudine e quella di tutti i collaboratori e le collaboratrici di Tigotà”. Queste le parole di Tiziano Gottardo, presidente Tigotà, brand leader in Italia nella vendita di prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa.

I rapinatori seriali arrestati, che dal 13 al 23 gennaio avevano preso di mira sette punti vendita del brand, operavano sempre nella stessa maniera, minacciando con una pistola le commesse. Sette rapine in meno di un mese nei negozi della stessa catena in provincia di Monza e Brianza e nel circondario. Colpi a Desio, Paderno Dugnano, Senago, Garbagnate Milanese, Milano, Nova Milanese e per ultimo a Muggiò dove due rapinatori - forse gli stessi che hanno messo a segno tutte le altre rapine - sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Desio che da qualche tempo stavano monitorando le attività della zona, tra cui appunto i punti vendita Tigotà finiti nel mirino dei malviventi che in poche settimane sono riusciti a prelevare dalle casse dei negozi seimila euro. E l’ultimo colpo è avvenuto proprio lo scorso 13 gennaio.

“Oltre ai carabinieri - aggiunge Gottardo - ringrazio i nostri collaboratori che, pur in un momento di paura e pericolo, hanno mantenuto la lucidità e la calma a tutela di tutte le persone presenti nei negozi. A loro va la vicinanza dell’azienda e tutto il supporto del nostro team Security che collabora costantemente con le forze dell’ordine. Questa notizia e il presidio costante delle forze dell’ordine – conclude Gottardo – ci permette di continuare a lavorare con maggiore serenità”.