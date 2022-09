Piscina Pia Grande: anche i corsi ripartono

Lo staff è già al lavoro e tra pochi giorni la nuova programmazione dei corsi verrà pubblicata. Il centro natatorio Pia Grande di Monza ripartirà con tutte le attività. La conferma arriva direttamente dalla piscina contattata nella mattinata di martedì 6 settembre.

Oltre al nuoto libero, mai interrotto, tra pochi giorni verrà presentato anche il planning dei corsi che dovrebbero prendere il via nelle prossime settimane. Il futuro della piscina di via Murri aveva sollevato un grande polverone. Tutto era partito settimana scorsa quando, sui social, alcuni genitori avevano lanciato l'allarme di una non ripresa dei corsi a settembre. Oltre che delle attività agoniste.

Una probabile non riapertura dovuta, a quanto si affermava, probabilmente al mancato accordo raggiunto tra la società che gestisce la struttura (Gis Milano) e il comune di Monza. Alcuni utenti parlavano anche di comunicazioni scritte in merito alla non riapertura delle attività ricevute proprio nei giorni scorsi. Sulla vicenda, sempre via social, era intervenuto anche il vice sindaco Egidio Longoni che sulla sua pagina Facebook ha fatto il punto sulla situazione. "Voglio rassicurare i cittadini monzesi. La piscina Pia Grande non chiuderà. Chi veicola queste notizie false mette inutile preoccupazione ai cittadini, alle famiglie e alle associazioni sportive. Con l'assessore allo Sport stiamo mettendo in campo tutte le iniziative utili a far ripartire la stagione di nuoto. La crisi energetica sta mettendo tutti e anche l'amministrazione comunale in seria difficoltà ma l'impianto non verrà chiuso".

Adesso la conferma: alla piscina di via Murri riprenderanno tutti i corsi.