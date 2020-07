Il Parco delle Groane si trasforma in un set cinematografico: Porsche e telecamere

Telecamera, set cinematografico, l'insostituibile scenario naturale verde del Parco delle Groane e una Porsche (elettrica). L'ex Polveriera nella giornata di martedì si è trasformata eccezionalmente in un set cinematografico.

Il parco ha ospitato alcuni studenti della NABA Nuova Accademia di Belle Arti accompagnati da un'insegnante che per l'occasione si sono cimentati come registi per un progetto che li vede impegnati nella registrazione e produzione di uno spot che finirà poi sui canali social in collaborazione con Centri Porsche Milano.

E così una fiammante Porsche Full-Electric è finita nel verde del Parco. "Vedremo tra un po' il risultato dei loro sforzi, ma siamo certi che con un'auto del genere in una location naturale unica come la nostra...sarà un piccolo capolavoro" hanno commentato dalle Groane, entusiasti di essere stati scelti come location per l'iniziativa.