Le meraviglie di Monza celebrate in televisione, in città le riprese della Rai

Le meraviglie di Monza celebrate sul piccolo schermo. Mercoledì mattina le telecamere della Rai erano in città per alcune riprese per una puntata del programma televisivo "Paesi che vai". La troupe ha fatto capolino, tra i curiosi, sotto l'Arengario, in piazza Roma. Martedì invece avevano immortalato la bellezza della Villa Reale e ancora prima era toccato al Duomo, nella sua nuova e suggestiva veste, insieme al Museo.

La puntata del programma condotto da Livio Leonardi che celebra storia, arte, architettura, monumenti, cultura e tradizioni del territorio per tutta la Penisola andrà in onda il prossimo 1 novembre alle 9.40 su Rai 1.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è la prima volta che Monza, con le sue bellezze e i suoi gioielli artistici, diventa protagonista in televisione. Dello splendore della città di Teodolinda, unito ai temi dell'Innovazione e della sostenibilità, si erano già occupate anche le telecamere di Linea Verde Focus lo scorso gennaio: la puntata dedicata al capoluogo brianzolo e registrata tra piazza Roma e il Ponte dei Leoni era andata in onda il 22 febbraio.