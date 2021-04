Ritorno alla normalità: ripristinati disco orario e parcheggi a pagamento

Da lunedì 12 aprile la Regione Lombardia entra in zona arancione: si ritorna alla normalità anche in tema di parcheggi e mobilità.

A partire da mercoledì 14 aprile verranno ripristinati in tutta la città di Monza i divieti di sosta per il lavaggio delle strade, i parcheggi a disco orario, il pagamento dei parcheggi nelle strisce blu che erano stati annullati durante il periodo della zona rossa. Il Comune ha concesso ai cittadini due giorni in più di agevolazioni.

Con il ritorno alla zona arancione è previsto il rientro in presenza anche degli studenti di seconda e terza media, e parzialmente anche degli studenti delle superiori. Riaprono le attività commerciali, i parrucchieri, i centri estetici, ritornano in piazza gli ambulanti (non solo quelli alimentari). Bar e ristoranti continuano l'attività solo in modalità asporto e consegna a domicilio.