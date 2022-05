Rissa a bottigliate in strada a Monza

Una rissa a bottigliate, soccorsi del 118 e carabinieri impegnati lunedì sera in corso Milano, a Monza. Nella serata del 2 maggio i militari del capoluogo brianzolo sono intervenuti a ridosso della stazione per una violenta lite in corso segnalata dai passanti. Ad affrontarsi sarebbero stati alcuni cittadini stranieri che dalle parole sarebbero passati alle vie di fatto, impugnando anche alcune bottiglie di vetro.

In corso Milano - nel tratto che affaccia sui giardinetti di via Arosio - sono giunte diverse pattuglie dell'Arma insieme ai mezzi di emergenza del 118. La scena non è passata inosservata ai monzesi che a quell'ora transitavano nella zona.

Durante l'intervento e la successiva colluttazione con uno dei soggetti coinvolti, secondo le testimonianze emerse fino ad ora, risulta essere stato ferito anche un carabiniere che ha dovuto far ricorso alle cure mediche. Indagini in corso.