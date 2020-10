Sesto, maxi rissa tra 40 persone (tra loro un ragazzino positivo al covid): arresti e denunce

Serata folle quella di mercoledì a Sesto San Giovanni, teatro di una maxi rissa che ha coinvolto almeno 40 persone - tra loro molti giovanissimi -, che si sono sfidati a calci, pugni e colpi di catene e chiave inglese.

Il "ring" è stato il giardino don Luigi Sturzo di via Matteotti, dove verso le 19.30 i ragazzi hanno dato vita alla loro personale battaglia. A bloccarli sono stati i carabinieri, che sono intervenuti con otto equipaggi - e otto auto -, aiutati anche dai colleghi della polizia locale.

Alla vista dei militari è partito il fuggi fuggi generale, con i protagonisti della rissa che hanno cercato di allontanarsi scappando tra gli altri cittadini in strada. In 15 sono stati trovati e fermati dai militari: due - entrambi egiziani maggiorenni - sono stati arrestati, mentre altri 7 - minorenni e anche loro stranieri - sono stati denunciati a piede libero. Tra di loro c'era anche un giovane residente nel Milanese e positivo al coronavirus che doveva trovarsi in casa in quarantena: per quello risultano indagati anche i suoi genitori, segnalati alla procura di Monza.

Alcuni tra i partecipanti alla rissa sono stati medicati sul posto, ma nessuno di loro è in condizioni serie. Nel giardino, a testimonianza della follia, sono invece rimasti una catena, un mazzo di chiavi - probabilmente usato come rudimentale tirapugni - e una chiave inglese.

Foto - Il materiale sequestrato