Lite a bottigliate in stazione e lancio di sassi: "Non diventi la banlieu della Brianza"

Una lite in pieno giorno, di mattina, in stazione a Carnate dove - stando ai racconti di una testimone - due uomini si sono affrontati e uno è stato colpito con una bottigliata. E poi sassi lanciati verso i binari, forse in un momento di esplosione di rabbia, prima di allontanarsi, da parte di uno dei due litiganti. E in Brianza c'è chi chiede l'intervento dell'Esercito anche nello scalo ferroviario del Vimercatese.

“Ennesimo episodio gravissimo in pieno giorno nella stazione ferroviaria di Carnate, in Brianza, a opera di stranieri. L’arrivo dei militari, dal 1° settembre, nelle stazioni di Monza, Lissone e Seregno sia esteso anche a quella di Carnate, una zona critica – come l’intero quartiere stazione – dove gruppi di extracomunitari la fanno spesso da padrone tra degrado, risse e violenze su modello delle banlieue francesi” ha detto Alessandro Corbetta capogruppo della Lega in Regione Lombardia in merito ai fatti avvenuti in città sabato.

“Come Lega siamo al lavoro per assicurare, tramite la Polizia Locale, i presidi fuori dalle stazioni lombarde - non coperte al momento dalla presenza dei militari – sul modello degli accordi tra Prefettura, Comuni, Regione Lombardia e gestori del trasporto pubblico locale già in funzione a Lecco e Varese. Ne parlerò con il Prefetto di Monza e l’Assessore regionale alla Sicurezza”.

La lite e l'intervento dei carabinieri

I fatti risalgono alle 8.30 di sabato 30 settembre quando a Carnate una signora presente in stazione ha composto il 112 per segnalare una violenta lite in corso tra due cittadini stranieri. E uno di questi avrebbe anche impugnato una bottiglia e colpito il rivale. All'arrivo dei militari, insieme ai mezzi di soccorso del 118, in stazione non c'era più traccia dei due soggetti. Nel frattempo però, stando alla testimonianza, uno dei due avrebbe cercato di salire su un treno in quel momento di passaggio dallo scalo ferroviario e poi, forse in un raptus di rabbia, avrebbe raccolto dalla massicciata alcuni sassi, scagliandoli all'indirizzo del convoglio senza però colpirlo o ferire nessuno.

Un episodio su cui ora sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Vimercate che nella stessa giornata, durante un controllo, passando sempre dalla stazione hanno rintracciato un uomo, di origine straniera, ferito al volto. E sono al momento in corso accertamenti per verificare il suo eventuale coinvolgimento nella lite violenta.