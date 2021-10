Rissa a calci e pugni dopo la partita, 4 daspo a Brugherio

Quella partita era iniziata male in campo, ed è finita peggio fuori. Spintoni, calci e pugni che - a distanza di oltre quattro mesi dal match - sono costati il daspo di un anno a un calciatore (minorenne), al suo papà, a un altro genitore, e a uno spettatore (anche lui under 18).

Le quattro persone per un anno non potranno accedere agli impianti sportivi, non potranno accedere alle zone vicino al centro sportivo Cgb Brugherio e in particolare dalle vie Manin, Moro, Sant'Antonio, Brianza e San Pio X.

Un derby di fuoco

Una decisione che arriva dopo mesi di indagini condotte dai carabinieri della stazione di Brugherio e dai poliziotti della Divisione anticrimine della Questura di Monza. La vicenda risale alla fine del Campionato di calcio 2020/21, a quel 16 maggio di quest'anno quando nel centro sprotivo di via Manin si sono affrontate le squadre cittadine - categoria Juniores - del Cgb Brugherio e della Città Brugherio.

In campo 4 esplusi

Una partita "calda" già sul campo dove erano volate parole grosse e spintoni. Una tensione alle stelle con l'arbitro che aveva espulso quattro giocatori. Gli animi si erano accesi anche tra alcuni tifosi assiepati all'esterno della recinzione. Poi quando l'arbitro ha fischiato la fine della partita, le tensioni, però, non sono terminate.

Nel parcheggio la rissa

Nel parcheggio vicino al centro sportivo è scoppiata una rissa tra i tifosi che ha coinvolto anche un giocatore del Città di Brugherio. Dalle parole si è passati subito alle mani con calci e pugni. Alcuni presenti hanno cercato di placare gli animi.

Il Daspo prevede il divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi (comprese le zone antistanti agli stessi) del territorio nazionale e degli altri stati membri dell’UE ove si disputano le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli ampiamente pubblicizzate, dei Campionati di Serie A, B e C, Lega nazionale Dilettanti e Juniores nonché dei tornei nazionali e internazionali.

Rissa in campo in Brianza

Le tensioni in campo sono, purtroppo, sempre più frequenti. L'ultimo episodio proprio domenica quando, durante la partita di calcio di Serie D tra Folgore e Villa Valle sono scoppiati tafferugli tra i giocatori e la terna arbitrale. provvidenziale l'intervento in campo dei carabinieri per placare gli animi.