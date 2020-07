Lissone, rissa in piazza tra giovanissimi: bottigliate, calci e una scimitarra

Calci, pugni, cinghiate, cocci di bottiglia lanciati come se fosse un tiro al bersaglio, urla e infine è spuntata anche una scimitarra. Nella serata di mercoledì 22 luglio a Lissone, in piazza Papa Giovanni XXIII, davanti alla Chiesa, sono intervenuti i carabinieri in seguito alle segnalazioni relative a una violenta lite in corso tra numerosi ragazzi.

Una pattuglia dei carabinieri è giunta in piazza pochi minuti prima delle 23 quando la situazione sembrava essere ormai fuori controllo. Secondo quanto ricostruito, i giovani avrebbero iniziato a discutere animatamente per motivi rimasti al momento ignoti e poi la lite si sarebbe fatta più violenta, passando alle mani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto è giunta anche una ambulanza del 118 che fortunatamente non è stata impegnata a soccorrere nessuno perchè all'arrivo della pattuglia dell'Arma i ragazzi si sono allontanati, lasciando a terra, in piazza, una scimitarra che è stata posta sotto sequestro dai carabinieri.