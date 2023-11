La maxi rissa nella piazza tra passanti che scappavano e ragazzi che si lanciavano bottiglie

Una tranquilla serata in centro a Monza tra un caffè fuori dai locali e due passi per smaltire la cena. Fino a quando, improvvisamente, scoppia la rissa e gli ignari passanti e clienti dei locali si ritrovano ad assistere a una scena da far west: una cinquantina di ragazzi che si prendevano a bottigliate e il fuggi fuggi di chi era in piazza per una passeggiata. Il fatto è accaduto a Monza due sabati fa e la denuncia è arrivata direttamente in consiglio comunale. Durante l’assise di lunedì 6 novembre il consigliere comunale Massimiliano Longo (Forza Italia) è ritornato sul problema sicurezza in piazza Trento e Trieste. Longo già in passato aveva denunciato il problema di risse tra bande di giovani e presumibilmente anche di attività illecite. L’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia nell’occasione aveva spiegato che il problema era attenzionato e invitava i cittadini a denunciare.

Ma secondo quanto riferito dal consigliere azzurro il problema della sicurezza nella centralissima piazza monzese non sarebbe ancora stato risolto. Malgrado un maggiore passaggio delle forze dell’ordine. “Purtroppo anche nelle ultime settimane piazza Trento e Trieste è stata al centro di due gravi episodi - ha spiegato Longo durante il consiglio comunale -. Il primo alcune settimane fa quando la sera è scoppiata una rissa con il coinvolgimento di circa una cinquantina di ragazzi che si lanciavano le bottiglie. Sono arrivate tempestivamente due volanti della questura ma riconosco che è difficile per quattro agenti fermare l’ira di una cinquantina di energumeni”.

Il secondo episodio nel pomeriggio di giovedì 2 novembre. “Ci sono stati ancora screzi tra alcune bande di giovani – ha spiegato il consigliere azzurrro -. Questa volta, però, sono arrivate un numero sufficiente di pattuglie e gli agenti sono riusciti a fermarli. E ancora sabato notte proprio davanti all'ingresso di una delle palazzine di piazza Trento gli inquilini si sono trovati una chiazza di sangue. Non possiamo continuare ad andare avanti così”.