Rissa in pieno centro a Monza, botte sul Ponte dei Leoni: ferito anche un 17enne

L'intervento delle forze dell'ordine intorno alle 15. In corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto

Una violenta rissa in pieno centro a Monza. Intorno alle 15 di martedì 23 febbraio tra via Gerardo dei Tintori e il Ponte dei Leoni sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 con due ambulanze insieme agli agenti della polizia locale del comando cittadino, ai carabinieri e ai militari dell'Esercito.

Ambulanze e forze dell'ordine in centro

L'allarme è scattato intorno alle 15 quando in centro - sotto gli occhi attoniti dei passanti e di molti giovani presenti - tre persone sono venute alle mani. Dalle parole sono presto passate ai fatti e all'origine del diverbio poi sfociato in una violenta lite in strada ci sarebbero alcuni episodi avvenuti nei giorni scorsi e mai chiariti tra i tre. Si tratta di due giovani di 17 e 18 anni, il primo di origine egiziana residente a Brugherio e il secondo italiano, di Monza, e di un 35enne bulgaro che vive anche lui in città.

Ferite al volto per due giovanissimi

Ad avere la peggio sono stati proprio i due ragazzi più giovani che secondo quanto al momento accertato hanno riportato importanti ferite al volto a causa dei pugni e dei colpi: entrambi sono stati accompagnati in ambulanza in ospedale per accertamenti in codice verde. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto da parte della polizia locale. Durante la rissa non sarebbero state utilizzate armi bianche e non è stato rinvenuto alcun coltello.

FOTO - I soccorsi in centro