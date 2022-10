Uno spintone di troppo e scatta la rissa: tre minorenni nei guai

Una nottata al pronto soccorso e una denuncia per rissa. E' finito così il venerdì sera di tre ragazzini in Brianza. I giovanissimi, tutti 17enni residenti nei comuni milanesi alle porte della provincia di Monza e Brianza, tra Bresso, Bollate e Cormano, sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Desio in seguito a una rissa avvenuta nei pressi di un locale di Lissone.

I militari dell'Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nelle vicinanze di un locale lungo la Valassina, dove erano già presenti i soccorsi del 118 con un'ambulanza che stava medicando due 17enni. Sul posto sono stati trovati tre giovani, uno con una ferita alla testa e l'altro al labbro, insieme a un terzo amico. I tre avrebbero riferito di essere rimasti coinvolti in una lite con altri due ragazzi sconosciuti. La rissa era avvenuta poco prima e sarebbe iniziata all'interno del locale dopo uno spintone ricevuto da parte dei due giovani di cui si sono poi perse le tracce. Un'ambulanza ha trasferito i coinvolti all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. La prognosi per i ragazzini è di dieci giorni. Per i tre è scattata una denuncia per rissa.

Non si tratta degli unici minorenni finiti nei guai nel corso del weekend in Brianza. A rimediare una denuncia è stata anche una ragazzina comasca che avrebbe rubato merce da un centro commerciale di Limbiate per oltre 80 euro.