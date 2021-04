Rissa con sassi e bastoni a Seregno per una bicicletta, quattro denunce

Una violenta rissa con bastoni e sassi impugnati per contendersi una bicicletta. Succede a Seregno dove nella serata di giovedì i carabinieri sono intervenuti con diverse pattuglie a ridosso della stazione insieme al personale della polizia locale.

In via Sciesa, all'angolo con via Fratelli Bandiera, intorno alle 19 sono intervenuti anche i soccorsi del 118 con un'ambulanza che però non ha prestato assistenza sanitaria a nessuno dei presenti. All'arrivo delle pattuglie dell'Arma da Seregno, Meda e dalla stazione di Verano Brianza la situazione era tornata alla normalità dopo l'accesa lite che aveva visto i quattro - cittadini marocchini tra i 30 e i 38 anni - affrontarsi.

Per tutti è scattata una denuncia in stato di libertà per rissa aggravata dall'utilizzo di oggetti atti a offendere come sassi e bastoni rinvenuti sul luogo della lite.