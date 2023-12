La sfilata dei Babbi Natale finisce in rissa: intervengono carabinieri e ambulanza

Tutta colpa della musica. E la sfilata dei Babbi Natale si conclude a pugni. Incredibile rissa domenica pomeriggio ad Abbiategrasso, nel Milanese, dove un uomo di 39 anni è finito in ospedale durante un "corteo" di alcuni Babbi Natale che con la loro slitta stavano portando caramelle e letterine in giro per il centro città.

Arrivati in corso Matteotti, però, i figuranti - la manifestazione era sponsorizzata da un'officina del posto - hanno dovuto fare i conti con un residente che si lamentava della musica troppo alta. In un attimo, i toni della discussione si sono accesi e tra l'uomo e uno dei babbi Natale sono volati insulti e qualche spintone. Così, per evitare che i due venissero nuovamente a contatto, un 39enne - che era in piazza con un'altra associazione - è intervenuto, ma per tutta risposta è stato colpito con un pugno in pieno volto che gli ha causato la rottura degli occhiali e di un dente.

Soccorso da un'ambulanza, è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta, in condizioni fortunatamente buone. Per riportare la situazione alla calma è stato necessario l'intervento dei carabinieri, che stanno ora aspettando l'eventuale querela del ferito.