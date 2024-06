Maxi rissa in piazza con 60 persone, tre uomini accoltellati: fermati tre minorenni

Hanno 14, 16 e 17 anni e sono accusati di tentato omicidio aggravato in concorso. Tre minorenni sono stati fermati dai carabinieri di Cantù dopo una maxi rissa avvenuta nella nottata tra sabato 1 e domenica 2 giugno, in piazza Garibaldi, come riporta QuiComo.it. Una sessantina le persone coinvolte con tre uomini feriti di cui un 33enne - il più grave - ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza.

La dinamica della maxi aggressione è ancora in fase di accertamento: tutto sarebbe iniziato intorno alle tre e insieme alla violenza e alla ferocia è spuntato anche un coltello. Lo scontro dopo una serata trascorsa in discoteca, sulla piazza del paese.

I carabinieri di Cantù hanno individuato come persone coinvolte nei fatti e denunciato per tentato omicidio in concorso tre minorenni di 14, 16 e 17 che avrebbero partecipato alla rissa tenendo fermi e dando calci agli aggrediti mentre un altro uomo li feriva a colpi di fendenti. Quest'ultimo si è poi costituito. Al vaglio anche le telecamere del circuito di videosorveglianza dell'area.