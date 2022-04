La violenta rissa a pugni in faccia in stazione

Violenta rissa in stazione a Seveso. Pugni in faccia, botte e tre denunce. I fatti risalgono alla serata di giovedì quando intorno ale 21 i carabinieri del Radiomobile di Seregno si sono diretti alla stazione ferroviaria di Seveso dove un addetto alla sicurezza aveva segnalato che era in corso un’accesa discussione tra due uomini stranieri, un 39enne marocchino e un 38enne senegalese. Entrambi avevano una bottiglia di birra in mano e verosimilmente il loro stato di agitazione era anche enfatizzato dall’assunzione di alcol e la situazione poteva potenzialmente degenerare.

Invece i militari dell'Arma sono riusciti a far calmare i contendenti e a smorzare i toni della discussione. Dopo una ventina di minuti, quando tutto sembrava risolto, la situazione è precipitata e il 39enne è tornato in stazione in compagnia di un connazionale di 35 anni. I due si sono subito diretti verso il senegalese che nel frattempo era rimasto in stazione. Ancora uno scambio di battute tra le parti e poi, il 35enne, senza pensarci su due volte, ha cominciato a prendere a pugni l'uomo. Questo ha prima provato a reagire e poi ha avuto la lucidità di spostarsi da una zona coperta a un punto in favore dell’angolo di ripresa di una telecamera di sorveglianza. A quel punto, al pestaggio, si è aggiunto un terzo uomo, verosimilmente dell’Est Europa che subito è andato a sferzare un pugno in faccia alla vittima.

I carabinieri sono tornati in stazione e sono riusciti a bloccare i due mentre il terzo aggressore è riuscito ad allontanarsi. In stazione è arrivata anche un'ambulanza del 118 e la vittima è stata trasferita in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Desio e poi dimesso con cinque giorni di prognosi per una ferita lacero contusa sul volto.

Tutti e tre - vittima e aggressori - sono stati denunciati per rissa. Tutti risultano irregolari sul territorio nazionale.