Violenta rissa in via Bergamo, in ospedale anche un 16enne

Carabinieri e ambulanze a sirene spiegate nella notte in via Bergamo, a Monza. Intorno alle due della nottata di domenica 6 marzo sono state numerose le telefonate giunte al numero di emergenza per segnalare una violenta rissa in corso tra diversi giovani. In centro sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri insieme ai mezzi di emergenza del 118.

I soccorsi

I militari sono riusciti a identificare quattro persone: si tratta di un ragazzo di 27 anni di origine peruviana, due minorenni di cui un 16enne e un uomo, il padre di uno dei due ragazzini. Le ambulanze inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza hanno trasferito in ospedale al San Gerardo e a Vimercate due dei partecipanti per le lesioni subite. I giovani sono già stati dimessi con ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai partecipanti e individuare eventuali testimoni. Al momento non sono emerse le motivazioni che avrebbero portato alla rissa. Accertamenti in corso.