Blatte e cibo mal conservato, chiuso un locale a Monza

Blatte, cibo conservato in condizioni precarie, assenza di tracciabilità relativa alla provenienza e sporcizia. A Monza nella mattinata di martedì gli agenti del Nucleo di polizia annonaria del comando del capoluogo brianzolo hanno effettuato un controllo congiunto con il personale dell'Ats in alcune attività di cibo etnico situate nella zona della stazione. E proprio uno di questi locali è risultato non in regola e sono arrivate sanzioni per oltre tremila euro e la chiusura.

"Le ispezioni hanno interessato attività etniche nelle immediate vicinanze del centro città" spiegano dal comando di via Marsala. "Per una di queste si è proceduto alla chiusura dell'attività per problematiche igienico sanitarie relative alla conservazione gli alimenti e alla mancanza della loro tracciabilità con contestuale sanzione per violazione del regolamento CE in materia".

Le multe hanno superato i duemila euro e si è aggiunta anche la sanzione di 1.032 euro per la mancanza di requisiti strutturali. È scattato anche l'obbligo di procedere alla disinfestazione dei locali per l'accertamento di blatte.