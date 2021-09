Pioggia di ritardi per i treni a causa di guasti, Regione: "Serve più efficienza"

Mattinata nera per i pendolari in Lombardia. A cusa di un guasto agli impianti di Rfi giovedì si sono verificati alcuni disagi su diverse linee ferroviarie in Lombardia all'altezza del bivio Mirabello, nella galleria tra le stazioni di Milano Greco e Milano Garibaldi, e nel Passante Ferroviario. Guasti anche ai passaggi a livello di Seregno e di Ponte in Valtellina. Tutto questo ha determinato la cancellazione di numerose corse e ritardi che, per l'intera mattinata, si sono propagati sulle principali linee del nord Lombardia: sulla S8 Milano-Lecco solo il 28% delle corse è arrivato puntuale, l'11% sulla Milano-Como, il 25% sulla Milano-Bergamo via Carnate, il 44% sulla Milano-Tirano. Alle ore 10, dei 516 treni circolati, 66 hanno superato i 15 minuti di ritardo e 21 i 30 minuti.

"Serve maggiore efficienza"

"I disagi odierni - commenta l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile - sono stati particolarmente spiacevoli per i viaggiatori, e il maltempo non può essere una giustificazione rispetto al malfunzionamento degli impianti di Rfi. La società statale gestisce la gran parte della rete ferroviaria in Lombardia: è necessario che dia prove di maggiore efficienza limitando il più possibile disservizi di questo tipo che impattano pesantemente sulla qualità del viaggio dei pendolari".

I guasti e i ritardi

Un guasto tra le stazioni di Lancetti e Porta Vittoria ha mandato in tilt la circolazione del passante ferroviario di Milano nella mattinata di giovedì 16 settembre.

I rallentamenti, come riportato in una nota di Rfi, si sono verificati intorno alle 9:00 e sono stati risolti intorno alle 9:20 dopo l'intervento dei tecnici. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria: sei treni regionali hanno accumulato ritardi fino a 20 minuti mentre altri due sono stati limitati nel percorso.

Disagi anche sulla linea Milano-Chiasso per un guasto a un passaggio a livello di Seregno; in questo caso 14 regioni e un treno Eurocity hanno accumulato 30 minuti di ritardo mentre quattro regionali hanno subito limitazioni nel percorso.