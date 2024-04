Dramma in stazione a Saronno, uomo muore sotto un treno: ritardi e circolazione in tilt

Un uomo di 31 anni ha perso la vita martedì mattina all'alba in stazione a Saronno. Il 31enne è stato investito da un treno e per il giovane non c'è stato nulla da fare. La chiamata con la richiesta di soccorso è scattata poco dopo le cinque da piazza Luigi Cadorna dove si sono precipitati i mezzi di soccorso con due ambulanze e un'automedica in codice rosso insieme alla polizia ferroviaria, ai carabinieri della compagnia di Saronno e ai vigili del fuoco.

Nessuna informazione al momento sulla dinamica dell'evento che ha avuto conseguenze sulla circolazione ferroviara con ripercussioni che hanno determinato ritardi e disagi su diverse tratte.

Da Trenord fanno sapere che a partire dalle 7 sono stati istituiti degli autobus sostitutivi che fanno la spola tra Rescaldina e Saronno ma è in corso la riprogrammazione della circolazione che potrebbe causare ritardi a catena e disagi anche su altre linee. Risultano coinvolte la Novara-Saronno-Milano e Malpensa Milano, con ritardi registrati anche lungo la Saronno-Seregno-Albairate. Per tutte le informazioni Trenord consiglia di monitorare lo stato dei treni dall'app e dal sito internet.

