Passaggio a livello guasto: treni in forte ritardo

Rientro di passione per i pendolari che stanno tornando a casa. Ritardi tra i 30 e i 70 minuti per i treni che stasera, giovedì 12 maggio, sono in partenza da Lecco, Milano Porta Garialdi, Milano Centrale. All'origine dei ritardi un guasto a Monza. Alle 20 l'App di Trenord comunica che il passaggio a livello in prossimità della stazione di Monza è presidiato dalle forze dell'ordine per permettere il passaggio dei treni in sicurezza. "La circolazione dei treni sulla linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano - si legge sulla comunicazione della App di Trenord - sta riprendendo gradualmente. Permangono ritardi fino a 50 minuti e possibilità di variazioni di percorso o cancellazioni". Il guasto al passaggio a livello ha portato ritardi anche sulle linee Lecco-Molteno-Monza-Milano; Bergamo-Carnate-Milano; Lecco-Carnate-Milano.

Inoltre domenica 15 maggio sarà una giornata di passione per chi deciderà di utilizzare il treno. Le rappresentanze sindacali unitarie di Trenord hanno indetto un'intera giornata di sciopero in Lombardi. Si prevedono forti ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express. Non ci sarà la fascia protetta: infatti trattandosi di un’agitazione indetta in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia.