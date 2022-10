Maxi ritardi e cancellazione dei treni per un guasto

A Monza fino a 100 minuti di ritardo. Disagi per chi nella mattinata di domenica 23 ottobre deve prendere il treno che da Bergamo conduce a Milano Centrale, passando per Carnate.

Un viaggiatore ha inviato alla redazione di MonzaToday la segnalazione del problema. Sul tabellone della stazione di Monza alle 11 di oggi si segnalano 100 minuti di ritardo. Dall'App di Trenord alle 10.29 si precisa che "Al fine di permettere accertamenti da parte dei tecnici di Rfi e un loro intervento di manutenzione non programmato la circolazione è fortemente rallentata e i treni subiscono ritardi stimati fino a 60 minuti, cancellazioni e variazioni. Si consiglia ai viaggiatori di utilizzare i treni per Chiasso fino a Monza e utilizzare i treni S7 fino a Lecco e proseguire per Sondrio-Tirano. Oppure da Milano Centrale di raggiungere Bergamo via Treviglio e da Bergamo arrivare a Lecco. Lì sarà possibile proseguire il viaggio per Sondrio-Tirano".

In partenza anche bus sostitutivi a Carnate in via Carlo Alberto dalla Chiesa, e a Monza da piazza Castello.