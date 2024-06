Pezzi di legno e cemento tra i binari tra Sesto e Monza: ritardi a catena sulla Milano-Lecco

Frammenti di assi e travi di legno, insieme a pezzi di cemento, tra i binari. Ostacoli lungo la strada ferrata della tratta Milano-Lecco che giovedì pomeriggio hanno causato disagi lungo la linea che, tra Sesto San Giovanni e Monza, ha visto la circolazione sospesa e poi un binario interrotto per consentire l'intervento dei tecnici di Rfi.

La segnalazione è arrivata poco dopo le 14.30 mentre il convoglio 24850 della linea Milano-Lecco, partito dalla stazione di Porta Garibaldi alle 14.22 con arrivo previsto a Lecco alle 15.26 è stato costretto a interrompere la corsa tra Sesto San Giovanni e Monza. "Per un ostacolo sui binari è necessario inibire la circolazione su un binario al fine di permettere accertamenti da parte delle autorità competenti" si legge nell'app di Trenord. Sono diversi i treni cancellati, i convogli che hanno accumulato ritardi di circa mezz'ora, alcuni con limitazioni di percorso.

In seguito alla "presenza su entrambi i binari di frammenti di legno e cemento" è stato attivato l'intervento dei tecnici di Rfi. I treni, come precisato, "percorrono la linea per Chiasso affiancata". In merito all'episodio e al rinvenimento degli ostacoli, posizionati in una maniera che sembra far supporre un evento non accidentale, indaga la Polfer.