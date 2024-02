I due anziani che si perdono per le strade della Brianza e vengono riuniti grazie a vigili e carabinieri

Una storia fortunatamente a lieto fine quella ha visto protagonista un'88enne in evidente stato confusionale ritrovata a vagare per strada e alla ricerca del fratello che stava con lei.

L'accaduto nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio a Seregno, quando gli agenti della polizia locale sono stati allertati dai gestori di un bar di via Cavour circa la presenza in strada di una donna anziana intenta a vagare in evidente stato confusionale. La pattuglia è subito intervenuta sul posto e ha anzitutto portato la signora nel comando di via Umberto per offrirle un posto caldo dove potesse tranquillizzarsi. Di lì gli agenti hanno dunque provato a risalire alla sua identità e a tentare di ricostruire cosa le fosse successo.

Dai confusi discorsi della donna, che si è scoperto risiedere a Nova Milanese, è emerso che la stessa era giunta in città con l'auto insieme al fratello, 86enne e con lei convivente nella stessa casa. La donna infatti ha raccontato agli agenti di essere scesa dall’auto per una non meglio precisata commissione ma di averlo poi perso di vista e di non averlo più ritrovato. A complicare la situazione è stato anche il fatto che il fratello della donna, nel momento in cui si è allontanato, non aveva con sé il telefono cellulare. Diventando di fatto irreperibile.

A quel punto sono cominciate le indagini incrociate degli agenti. Che sono riusciti a risalire al modello e alla targa dell'auto guidata dall'88enne nella speranza di poter così ritrovare il fratello. Indagini che però, nonostante la messa in campo di ben quattro pattuglie, non hanno portato all'esito sperato. Parallelamente sono stati anche allertati i carabinieri di Nova Milanese, al fine di verificare se l’uomo fosse tornato a casa. I quali, a loro volta, sono stati contattati dai loro colleghi di Lissone nella cui caserma l’uomo è approdato. A piedi e a sua volta in stato confusionale.

A chiudere il cerchio è stata di nuovo la polizia locale di Seregno, che è riuscita a rintracciare una parente dei due anziani la quale, infine, ha recuperato prima l'88enne al comando di via Umberto e poi l’uomo presso la caserma di Lissone.

Un lieto fine, possibile solo grazie al lavoro congiunto di vigili e carabinieri. Che ha evitato che i due anziani andassero incontro a gravi conseguenze