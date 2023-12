"Mamma vienimi a prendere in stazione": ritrovata la 16enne scomparsa

Ritrovata Anastasia Ronchi, la 16enne scappata da casa a Pavia il 13 dicembre, sorella della speaker radiofonica Micol che ha reso nota la notizia sui social. Secondo quanto raccontato, Anastasia avrebbe chiamato i genitori perché la andassero a prendere alla stazione di Camaiore (Lucca).

“Non so come stia, non so cosa dice, non so cos’ha fatto per nove giorni. Ma è con nostro padre e la mamma”, ha scritto Micol. “Per onore di cronaca vi aggiornerò e spiegherò cosa è successo, appena saprò qualcosa e appena mi ricorderò come mi chiamo”, ha aggiunto Ronchi.