Briosco, ritrovata la 51enne scomparsa da casa

Sta bene ed è stata ritrovata sana e salva la 51enne di Briosco di cui si erano perse le tracce dalla notte di mercoledì. Dopo due giorni di ricerche, nella serata di giovedì, la donna, residente nella frazione di Capriano, è stata rintracciata. Il ritrovamento sembra sia avvenuto proprio in paese e la segnalazione sarebbe giunta da un passante. Al momento non sono trapelati ulteriori dettagli ma le condizioni della signora risultano buone. Per accertarsi dello stato di salute della 51enne è intervenuta anche un'ambulanza del 118.

Poco dopo le 22 a confermare la notizia del ritrovamento è stato anche il primo cittadino Antonio Verbicare che il giorno prima aveva diffuso tramite i social un appello per rintracciare la donna. "Con grande sollievo vi annuncio il ritrovamento della signora S.V. Ringrazio tutte le persone che, instancabilmente, hanno preso parte alle ricerche e auguro alla signora di riprendersi presto".

Le ricerche

Le ricerche erano riprese giovedì mattina e avevano visto impegnati carabinieri, polizia locale, volontari e le unità speciali dei vigili del fuoco. In via Leonardo da Vinci era stata posizionata l'Unità di comando locale dei pompieri a bordo del quale il personale specializzato in Topografia applicata al soccorso ha mappato passo passo il lavoro svolto dalle squadre di ricerca. Nell'attività sono state impegnate anche le squadre del Nucleo cinofilo dei vigili del fuoco e quella specializzata nell'utilizzo dei droni.