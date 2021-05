Grazie ai social Pepita è tornata a casa: la famiglia ringrazia la rete

Pepita è tornata a casa: dopo la disperazione la grande gioia della famiglia della bassottina scomparsa settimana scorsa a Trezzo sull’Adda.

La famiglia di Pepita aveva lanciato l’allarme: il cane si era allontanato dall’agriturismo mentre i suoi proprietari erano alle prese con la riapertura dell’attività. Non appena la famiglia si è accorta dell'allontanamento del cane sono scattate le ricerche. I social hanno fatto la loro parte: migliaia le condivisioni in tutta la Lombardia per ritrovare la bassottina.

Poi l’epilogo positivo, raccontato sui social dai proprietari di Pepita. Il cane nei giorni scorsi è ritornato in famiglia. “Era a casa di un signore che non aveva Internet e non sapeva neppure che il cane avesse il microchip. Lo ha curato con immenso amore. Poi l’incontro con una signora che aveva letto l’annuncio e riconosciuto il cane. Ha raccontato all’uomo la storia di Pepita, e lui l’ha immediatamente riportata in famiglia”.

La famiglia di Pepita ringrazia per il grande aiuto e il sostegno che fin da subito ha trovato nel mondo della rete.