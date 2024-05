Cadavere ritrovato nell'Adda: ecco di chi potrebbe essere il corpo

Nella giornata di venerdì 3 maggio è stato ripescato un cadavere nell’Adda, in località Trucazzano.

Si tratta di una donna, non ancora identificata, e il sospetto in queste ore è che possa trattarsi della donna che era stata vista cadere o gettarsi in acqua a Trezzo il 10 aprile scorso. Nonostante giorni e giorni di ricerche, il suo corpo infatti non è stato fino ad ora mai ritrovato.

L'allarme è scattato intorno alle 14, quando il cadavere è stato notato da alcuni passanti. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Pioltello, i vigili del fuoco e, in supporto, un’ambulanza e l’automedica.

Gli inquirenti stanno lavorando per identificare la donna, ma lo stato avanzato di decomposizione del corpo, messo a disposizione delle autorità, rende al momento difficile avanzare ipotesi.