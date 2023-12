L'hanno cercata per un giorno e mezzo. Poi qualcuno ha sentito dei versi provenienti dal tetto del palazzo poco distante dal condominio dove Bruna, una pappagallina di tre mesi vive con Giulia e Matteo, i suoi piccoli padroncini di 8 e 12 anni e i loro genitori. Ed è scattata l'operazione salvataggio. E il lieto fine.

Una favola di Natale per i bambini che aspettavano il ritorno a casa della loro pappagallina, una Ara Ararauna, nota anche come ara gialloblù, che lunedì intorno a mezzogiorno era volata via, spiccando il suo primo volo all'improvviso dalla finestra. E l'appello per trovare la piccola Bruna era stato condivso dalla famiglia anche su MonzaToday.

"Non riesce ancora a nutrirsi da sola" aveva spiegato Marzia, la mamma di Giulia e Matteo. "E' con noi da ottobre e l'abbiamo sempre imbeccata con la siringhetta e se qualcuno l'avesse trovata magari ha anche avuto difficoltà a farla mangiare".

"Ho aperto la gabbia per darle da mangiare e in un attimo è volata via dalla finestra che era aperta. E' stato il suo primo volo: di solito abbiamo tenuto spesso la finestra aperta, uscendo anche sul balcone con lei fuori dalla gabbia ma non si è mai mossa. Faceva solo qualche piccola apertura di ali e planava sul nostro braccio teso. Non ha ancora senso dell'orientamento e non sappiamo dove può essere finita". Ma Bruna non era andata tanto lontano. A casa ad aspettarla però sono rimasti Giulia e Matteo che lunedì al rientro da scuola hanno trovato una brutta sorpresa. "Erano tristissimi, soprattutto Giulia. Era lei che se ne prendeva cura. Bruna stava vicino a lei quando faceva i compiti e studiava. La imbeccava lei".

Il lieto fine

La segnalazione che ha reso possibile il lieto fine è arrivata nel tardo pomeriggio di martedì quando qualcuno ha sentito dei versi provenienti dal tetto di un palazzo nella via parallela a quella dove abita la famiglia. "Mi ha chiamato una mia amica che diceva di sentire dei versi ed effettivamente quando siamo arrivati e abbiamo provato a chiamarla lei ha risposto e ci ha riconosciuto" racconta Marzia. Ma la famiglia non sapeva come raggiungere la piccola Bruna sul tetto. E così sono intervenuti anche i pompieri. Hanno localizzato il volatile e lo hanno raggiunto ma la pappagallina non si è lasciata prendere. E sul tetto alla fine è salito il papà di Giulia e Matteo insieme al nonno che è riuscito ad avvicinare Bruna e a portarla giù. Avvolta in una coperta la pappagallina è tornata a casa coccolata dai suoi padroncini. "Volevo ringraziare i vigili del fuoco che sono stati davvero bravissimi e coraggiosi. Giulia era in lacrime e loro le hanno promesso che l'avrebbero ritrovata e così è stata" racconta Marzia, la mamma. E Bruna alla fine è tornata a casa.